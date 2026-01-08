ボクシングの全日本新人王に輝いた市原涼選手が、1月8日、茺田高知県知事を表敬訪問しました。高知県庁を訪れたのは、高知市の黒潮ボクシングジムに所属する市原涼選手です。市原選手は2025年12月、東京で行われたボクシングの全日本新人王決定戦でスーパーバンタム級の新人王に輝いたことを報告しました。市原選手がデビュー戦から8試合全てKO勝ちと紹介されると、茺田知事は「すごい」と声を漏ら