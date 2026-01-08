2026年3月での休校を控え、高知県土佐清水市の足摺岬小学校では、最後となる3学期の始業式が行われました。1876年（明治9年）に創立し149年の歴史がある土佐清水市の足摺岬小学校では、児童数の減少に伴い2026年3月で休校となり、残る子どもたちは清水小学校へ通うことになります。1月8日に行われた始業式には、全校児童14人がそろって参加。北代大校長は「足摺岬小学校にとって大切な特別な3学期。1日1日の積み重ねを大切に、最後