中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月8日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官（大校＝上級大佐）は8日の記者会見で、日本の外務省が予算を大幅に増額して東南アジアなどに防衛装備品や機材を提供することや、日本政府関係者が原子力潜水艦の導入に関する議論を排除しない姿勢を示したとの報道を巡り、平和を愛する国と人々は共に戦後の国際秩序を守るよう呼びかけた。張氏は次のよう