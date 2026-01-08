日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。井岡一翔VS井上拓真の実現を願いつつもWBAのランキングに強烈なダメ出しをした。昨年大みそかのリングで勝利後、井岡一翔（志成）はWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）との対戦をアピールした。動画ではかねてから来年5月の東京ドーム興行はメインイ