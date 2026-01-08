ベネズエラ産の石油取引に関連して、アメリカ当局は制裁対象として追跡していたロシア船籍のタンカーを拿捕しました。ウクライナ和平が進まない中、アメリカはプーチン政権への追加制裁の準備など圧力を強めています。アメリカ欧州軍は7日、SNSで「アメリカの制裁に違反したタンカー『ベラ1号』を北大西洋上で拿捕した」と発表しました。先月、ベネズエラに向かっていたこのタンカーは、アメリカが拿捕しようとしたものの、逃走。