気象庁急速に発達しながら進む見通しの低気圧の影響で、10日は東―西日本の日本海側で非常に強い風が吹く所があるとして、気象庁は8日、暴風や高波に警戒するよう求めた。12日ごろにかけて北日本も含めた広い範囲で大荒れの天気となり、大雪の恐れもある。気象庁によると、10日は朝鮮半島付近の低気圧が日本海北部に進む見込み。その後、12日ごろにかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる。10日に予想される最大風速（最