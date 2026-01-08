８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８５円９０銭（０・４２％）安の４万４３４１円８０銭だった。２日連続で値下がりした。３３３銘柄のうち約６割にあたる１９８銘柄が下落した。前日の米株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が下落した流れを引き継ぎ、これまで株高傾向が続いていた東京市場では利益を確定させる売り注文が広がった。特に半導体関連銘柄を含む電機株の値下