コメ価格の見通しを示す指数が、4か月連続で低下しました。「米穀機構」は毎月、全国180の生産者などを対象に、向こう3か月のコメ価格の見通しなどの調査を行っています。指数が「0」に近づくほど前の月より価格が低くなるとの見方が強いことをあらわしていて、8日に発表された先月分の調査では、前の月より5ポイント下がり「27」で、4か月連続の低下となりました。いまだ高止まりしているコメ価格ですが、生産者などの間では、こ