徳島ヴォルティスは8日、J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。クラブはデザインコンセプトについて、「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J2・J3百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能「阿波踊り」を表現するデザインを採用しました」と説明。「このユニフォームを身に纏って躍動する選手の姿をイメージし、軽快なぞめきのリズムに、凛と