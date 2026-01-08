名古屋市営バスの7つの営業所で業務時間を改ざん。中部運輸局が行政処分です。中部運輸局によりますと、名古屋市営バスの猪高営業所など7つの営業所で、バスが遅延したように装い、運転手の勤務時間の記録を改ざんする違反が確認されたということです。こうした勤務記録の改ざんは、事業所ごとに組織的に行われていた可能性があるとみられています。中部運輸局は8日付けで行政処分を行い、具体的な改善状況を届け出ること