株式会社シグマは、1月22日（木）に発売を予定しているソニーEマウント用交換レンズについて供給に遅れが生じる可能性があると告知した。 対象となるのは「Sigma 20mm F2 DG | Contemporary」「Sigma 45mm F2.8 DG | Contemporary」「Sigma 65mm F2 DG | Contemporary」「Sigma 90mm F2.8 DG | Contemporary」の4本。 理由について「弊社の予想を上回るご注文をいただき、生産がご要望に追いつ