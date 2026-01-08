山形県寒河江市の日本酒の蔵元では立春の朝に瓶詰した新酒を、その日のうちに販売する「立春朝しぼり」の仕込みが最盛期を迎えています。 【写真を見る】「立春朝しぼり」の仕込みが最盛期春を告げる酒...立春の朝に瓶詰した新酒をその日のうちに販売！コメの価格高騰の影響も...（山形・寒河江市） 作業が進む一方、コメの価格の高騰は蔵元にも影響を与えていました。 立春朝しぼりは、立春の早朝に瓶詰し販売される春の訪れ