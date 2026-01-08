日経平均株価 始値51769.83 高値51866.19 安値51052.83 大引け51117.26(前日比 -844.72 、 -1.63％ ) 売買高23億3096万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆9632億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続落、年始好発進後の利益確定売り続く ２．日中関係悪化も重荷 ３．先物売りで一時900円超