日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限3450(2988) 6月限25(25) TOPIX先物 3月限6401(6351) 日経225ミニ 1月限7043(3043) 2月限 160( 160