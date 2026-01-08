日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 14895( 13713) 6月限28(28) TOPIX先物 3月限 21092( 19642) 日経225ミニ 1月限 12219(5219) 2月限 907( 907