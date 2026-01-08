日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万125円プット 取引高(立会内) 三菱UFJeスマート 6( 6) ABNクリアリン証券 4( 4) BNPパリバ証券 3( 3) 楽天証券 1( 1) SB