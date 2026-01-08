日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万125円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 46(46) 三菱UFJeスマート14(14) SBI証券 61(11) 松井証券 7( 7) 岩