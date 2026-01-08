º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè42²ó¡ÊGIII¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æñ²ò¤ÊÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£ ¢£¥Õ¥§¥¢¥êー¥¹¥Æー¥¯¥¹2026 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ ¡¦¥ô¥¡¥ê¥¹¥Þ¥ê¥Í¥ê¥¹ ±«¹ß¤ê¤·¤­¤ëÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åìµþ¼Ç1800m¤ÎÁ°Áö¾¡¤Á»þ·×1Ê¬49ÉÃ6¤ÏÊ¿ËÞ¡£Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ ¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥Ã¥µ ¿·ÇÏÀï