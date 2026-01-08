ドーピング違反により昨年2月24日の伊東を最後にレースから遠ざかり、6日に11カ月ぶりに実戦復帰した野口諭実可（33＝大分・102期）が8日、久留米競輪ナイターの5Rに出走して2着。復帰後、初めて車券に絡んだ。7、6着と来て最終日は一般戦に回った野口。仕掛けた片岡美奈の背後に取り付き、バックで冷静にスパート。成海綾香の捲りには及ばなかったが、成海の背後から2着へと滑り込んだ。