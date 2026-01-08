新日本プロレスの至宝が引退。かつての戦友で、現WWEのヒール・スターが贈った惜別のトリビュートコメントが、ファンの共感を呼んでいる。【画像】「めっちゃ若い」貴重な共演写真の数々WWEスーパースターのフィン・ベイラーが自身のXで、1月4日の東京ドーム大会でついに現役生活にピリオドを打った棚橋弘至へ労いのメッセージを投稿。かつて新日本で「プリンス・デヴィット」として一世を風靡したヒールが、この瞬間ばかりは