野球評論家の高木豊氏が８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今オフ、ポスティングシステムを使ってメジャー挑戦を果たした選手たちの譲渡金が少ないことを指摘。「安く買いたたかれる」とした上で明確なルール作りを訴えた。今オフはヤクルト・村上宗隆内野手がホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億円）、西武・今井達也投手がアストロズと３年５４００万ドル（８４億円）でそれぞれ契約を結んだ。当初予