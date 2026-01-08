新型コロナの対策補助金約1億5000万円をだまし取ったとして、病院理事が再逮捕されました。 【写真を見る】病院理事の57歳女を再逮捕 新型コロナの対策補助金約1億5000万円をだまし取った疑い 病院内の消毒をしたよう装って… 今村洋史元衆院議員の妻 愛知･一宮市 再逮捕されたのは、愛知県一宮市の精神科「いまむら病院」を運営する医療法人の理事･今村有希子容疑者（57）です。 名古屋地検特捜部によりますと、今村容疑者は、