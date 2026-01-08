上木彩矢が13年ぶりに上木彩矢名義でのアーティスト活動を再開したのが、2025年春のこと。そしてメジャーデビュー20周年記念日の2026年3月15日に、聖地であり生誕のステージに立つことが発表となった。アーティスト活動再開後、上木彩矢は熊切あさ美の楽曲「大嫌いだけど 大好きな人」プロデュースなど様々なアーティストのプロデュースを行いながら、自身の活動として9月27日に都内ライブハウスにてバースデーライブを開催。超満