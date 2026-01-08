Reolが1月21日にリリースする最新アルバム『美辞学』に収録される新曲「DEAD CENTER」のフィーチャリングアーティストに、LiSAを迎えることが分かった。二人が楽曲で共演するのは今回が初となる。今回のコラボは、長きにわたり親交のある2人の念願が叶い実現したもの。タイトルの「DEAD CENTER」は「ど真ん中」を意味する英語のスラングで、自らの道を切り開いていく2人の力強さをクールかつユーモラスに表現した楽曲。作詞をReol