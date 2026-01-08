藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演する1月10日スタートのドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、藤井演じる主人公・林田和臣が純白のドレスを強く抱き寄せる、超攻撃型ラブストーリーを体現したポスタービジュアルが公開された。【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』、松下由樹・武田玲奈らが共演キャストに発表原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発