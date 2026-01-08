南極を舞台にしたサバイバルアドベンチャーゲーム『南極計画』（PC（Steam））の発売日が1月29日に決定。また、本日8日より新トレーラーも公開された。【動画】世界で最も過酷な大地“南極”を描く『南極計画』新トレーラー『南極計画』の舞台は、西暦2900年の南極。かつて地球最後の未踏の地であった南極は、ウイルスの蔓延、食糧不足、異常気象、終わりのない紛争に苦しむ荒廃した世界となった。しかし、その荒涼の只中、南