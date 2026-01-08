STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」リリースへ向けたティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」の完結編を公開した。1月3日より連日公開された「STARGLOW IS COMING」シリーズは、メンバーそれぞれにフォーカスしたユニークな演出で話題に。本日公開された完結編では、デビューという夢の舞台に向けてついにその一歩を踏み出す彼らの姿が映し出されている。さらに、デビュー当日となる1月21日(水)には、STARGLOWデビュー