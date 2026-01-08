日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）のMVが8日、日向坂46公式YouTubeチャンネルにて公開された。あわせて、同楽曲の先行配信もスタートしている。【動画】日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」MV本作は、表題曲に初参加となる五期生を含む、二期生から五期生までの14人を選抜。センターは五期生の大野愛実が務めており、日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターを担うのは今回が初となる。MV