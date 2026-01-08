陰陽座が2025年9月に開催された＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞のライブアルバムを、3月18日（水）に発売することが決定した。陰陽座ツアー2025『吟澪』は、初日の9月11日に横浜で開催されたKT Zepp Yokohama公演を皮切りに福岡・大阪・名古屋・東京・仙台・札幌と、計7都市を巡回。第16弾オリジナルアルバム『吟澪御前』が意味する“吟ずることを己の澪とする強力な鬼”という言葉を体現するかの如く、口先で己を語るのではなく、音