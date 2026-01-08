XGが、1月23日にリリースする自身初のフルアルバムのメインビジュアルを公開。 併せて、本作のリード曲が「HYPNOTIZE」であることも明らかとなった。XGの1stフルアルバム『THE CORE - 核』のリード曲である「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような強い没入感を与える楽曲。本作のテーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつける「魅惑」と「催眠」。メ