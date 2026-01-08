女優の高岡早紀が2025年12月30日、自身のインスタグラムで愛車を“公開”した。 【写真】日常の光景…だけど車が“日常”じゃない！まぶしい「RR」のエンブレム 「今年最後の買い出しを終えて、もう一歩も外へ出ません。」と切り出し「本年も大変お世話になりました。皆さまのお陰で充実した1年となり、とてもシアワセでした。来年もよろしくお願い致します。どうぞ穏やかな年の瀬をお迎えくださいませ。」とあいさつ。掲載