タレントの千原ジュニアが8日までに自身のインスタグラムを更新。正月に滞在した海外で、清掃員から手渡されたものに驚いたものの写真をアップした。 【写真】すごっ！感嘆するしかない 「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」とジュニア。清掃員経由で、八つ折りにされたノートを破ったような紙に、ボールペンで書かれた手紙をアップ。そこにはジュニアのテレビをいつも見てい