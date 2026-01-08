西粟倉村役場 西粟倉村は、国の重点支援地方交付金を活用し、村民に対し1人当たり2万円を給付することを決めました。 村によりますと、給付の対象は1月1日時点で村の住民基本台帳に記載されている約1290人です。村は、1月13日から順次、村民に通知して、申請があった人に対して、3月までに振り込むということです。 事務費を含めて、事業費は約2600万円で、関連する一般会計補正予算を青木秀樹村長が1月5日付けで専決処