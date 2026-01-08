G大阪が百年構想リーグのトップチーム新体制と選手の背番号を発表したガンバ大阪は1月7日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグのトップチーム新体制と選手の背番号を発表した。今季からイェンス・ヴィッシング監督が指揮を執ることとなったG大阪は、横浜F・マリノスからFW植中朝日が加入。また筑波大からはDF池谷銀次郎、G大阪ユースからはMF中積爲（なかつみ・なる）が昇格している。背番号変更では、最終ラインのリーダ