タレントの辻希美(38)が8日、自身のインスタグラムを更新。次女・夢空（ゆめあ）さんが生後5カ月を迎えたことを報告した。「今日で夢空が産まれて5ヶ月が経ちましたぁ〜」と報告。「本当に成長成長の毎日でもう可愛さが増していくばかり」と喜びをつづった。「ぃゃ〜もう5ヶ月かぁ」としみじみ。「離乳食が始まるや〜ん早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜」と成長に驚き、「本当に…1日1日を大切にして行こうと改めて感じます