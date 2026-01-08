警察官を志願する人が年々、減少する中、神奈川県警がアニメ「名探偵コナン」とコラボした採用ポスターを公開しました。来月から採用試験の募集が始まるのを前に、神奈川県警では8日、「名探偵コナン」の映画とコラボした採用ポスターが公開されました。神奈川県警･採用センター馬場敏郎所長「就職活動を迎える方たちで、警察官になりたいと思っていない方でも、このポスターをきっかけに警察官も職業選択の一つとして選んでいた