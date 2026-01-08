プロ野球・西武は8日、桑原将志選手の人的補償としてDeNAに移籍が決まった古市尊選手のコメントを発表しました。古市選手は2021年育成選手ドラフト1位で西武に入団。昨季は10試合に出場し、18打数8安打を記録していました。球団を通じて「正直なところ、まだ実感は湧いていません。リーグが変わり、これまで投手と積み重ねてきたものも、また一から築いていく部分があると思います。だからこそ、改めて丁寧にコミュニケーションを