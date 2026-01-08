お笑いトリオ、ネルソンズが8日までに公式YouTubeチャンネルを更新。単独ライブのチケットの売れ行きが厳しい状況を明かし、切実な思いを伝えた。動画には、メンバーの和田まんじゅうが黒いスーツ姿で出演。「すごい深刻な状況に陥っていまして…」と神妙な面持ちで切り出し、24日・25日の2日間で開催予定の単独ライブについて「チケットが全く売れておりません」と告白。両日ともに300席中100席しか売れていないという現状を明か