地域社会の発展に貢献した個人や団体を称える「山陽新聞賞」の贈呈式が岡山市で行われました。 【写真を見る】地域社会の発展に貢献「山陽新聞賞」贈呈式岡山県医師会の松山正春会長や彫刻家の武藤順九さんら【岡山】 今年で84回目を迎えた山陽新聞賞。文化や社会・教育などの各分野で地域社会に貢献した個人や団体の功績をたたえるもので、今年は5人が受賞しました。 このうち、「社会功労」には岡山県医師会の松山正春会長