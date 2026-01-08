J2コンサドーレ札幌は8日、2月に開幕する百年構想リーグに向けて札幌市内で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 新加入選手会見を行いました。今シーズン7人の選手が新加入。ユース出身でコンサドーレ、アルビレックス新潟で2度のJ1昇格を経験、10年ぶりの古巣復帰となったどさんこ堀米悠斗選手は「9年間新潟でプレーして、10年ぶりに戻ってきましたけど、新しいチームに来た感覚が