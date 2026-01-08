1月3日にようやく今シーズンの営業が始まった、石川県白山市の白山一里野温泉スキー場。関係者は今後の天候に期待を寄せます。久々江龍飛キャスター「雪が降る白山一里野温泉スキー場。新雪に覆われ、白銀の世界が広がっています。」雪不足により、先月20日のオープンを延期した白山一里野温泉スキー場ですが、現在は大部分のコースで滑走が可能になりました。客「ようやく雪が降ってよかった。すぐに行きたい気分、楽しみ」白山一