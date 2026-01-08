石川県・奥能登の公立小中学校では8日から3学期が始まり、冬休みを終えた子どもたちの元気な声が校舎に戻ってきました。地震と豪雨の影響で子どもの数が減少する輪島市では、2026年4月に小中学校の再編を控えています。輪島市内6つの小学校が集まる仮設校舎では、3学期がスタートしました。教室では子どもたちが冬休みの宿題を提出しながら、担任の先生やクラスメイトとの再開を喜び合いました。6年生の児童「お婆ちゃんちに行って