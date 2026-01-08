「76g 亀田の柿の種とチョコピーナッツ」亀田製菓は、明治との共同開発商品「76g 亀田の柿の種とチョコピーナッツ」（以下、「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」）を、1月12日から1月末までの期間限定で発売する。「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」は、ピリッと辛く香ばしい醤油味の「亀田の柿の種」と、チョコレートのコク深い甘さとピーナッツの風味が絶妙に溶け合う「チョコピーナッツ」をMIXした、この時期だけの特別な柿の