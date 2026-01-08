ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「食の安全・安心、地球にもやさしい」の一環として、レンジで温めてすぐに食べられる「冷凍おむすび」3種類を1月13日から北陸地方のファミリーマート約540店で先行発売する。ファミリーマートでは、昨年9月から北陸地区において、物流配送の効率化と食品ロス削減を目的としておむすび・弁当などの配送を1日2便化体制に変更するとともに、時間帯を問わずいつ