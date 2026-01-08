丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「肉がさね玉子あんかけうどん」を1月14日から全国の丸亀製麺で期間限定販売する。また、同日から「だし玉肉づつみうどん」を全国のロードサイド店を中心に販売を開始する。昨年11月末から販売中の「鴨ねぎうどん」も継続販売する。冷え込みが一段と厳しくなる1月。一軒一軒が製麺所である丸亀製麺では、湯気が立ち上る釜