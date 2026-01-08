「スーパーカップ スパイシーソース焼そば」エースコックは、2月2日から、「スーパーカップ スパイシーソース焼そば」を発売する。「スーパーカップ」ブランドから、“超やみつき＆スパイシー”をテーマとした新定番焼そばを新開発した。エスビー食品監修「超やみつきペッパー」入り粉末ソースで仕上げ、スパイシーさと油のコクで、一度食べたら忘れられない一杯となる。食べごたえ抜群のめんに、エスビー食品監修「超やみつきペッ