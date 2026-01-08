中国が日本に対し軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止したことについて、中国商務省は「日本の『再軍事化』を阻止するためだ」と改めて正当化しました。中国商務省の何亜東報道官は8日の記者会見で「高市総理の台湾に関する誤った発言は、中国の主権を侵害し、公然と中国の内政に干渉した」と批判したうえで、輸出規制の強化について正当化しました。中国商務省何亜東 報道官「（措置の）目的は『再軍事化』と核武装の