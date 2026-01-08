長岡宮跡で見つかった大型掘っ立て柱建物跡の一部＝8日午後、京都府向日市平城京から遷都した長岡京（784〜794年、京都府向日市など）跡の中心部で、南北55.6mの大型掘っ立て柱建物の遺構が見つかり、府埋蔵文化財調査研究センターが8日発表した。長岡京跡で確認された建物跡の中で最長。内部を仕切る柱の跡がなく、広々とした空間だったことがうかがわれ、貴族らが大勢で宴会などをする「離宮」の可能性を指摘した。調査は、