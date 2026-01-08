※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 ■◎今月の編集者岩波書店編集局自然科学編集部濱門麻美子さん はまかど・まみこ●1993年、岩波書店に入社。2015年より自然科学編集部・編集長に。認知科学、言語学、数学を中心に書籍を編集。担当新刊『新・解きたくなる数学』（佐藤雅彦、大島 遼、廣瀬隼也：著）が好評発売中。私はずっと自然科学系の編集部におりまして、言語学や認知科学に関する本を作っ