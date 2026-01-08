キングジムは、左右独立したクリップで厚みのある本もしっかり固定でき、クリップを取り外さずにページがめくれる、折りたたみブッククリップ「ツイップ」を2月18日から発売する。近年、受験勉強の効率化の需要や社会人の学び直しが増えたことから、参考書やテキストを開いたまま固定できるブッククリップの需要が高まっている。しかし、既存のブッククリップには「参考書の始めや終わりなど左右のページ数に差があると固定しにく